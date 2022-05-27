Украинский Playboy выпустил специальный артномер о войне в Украине

Легендарный мужской журнал Playboy представил второй номер во время войны. Специальный артномер также был посвящен войне России против Украины.

В специальном номере собраны работы украинских художников. В редакции отмечают, что этот выпуск достаточно уникален.

Читайте также Вакарчук в вышиванке принял участие во флешмобе, чтобы собрать деньги на беспилотник

Кураторшей нового номера стала художница Оля Штейн. Она, как и многие украинцы, находится за пределами своей страны и мечтает поскорее вернуться домой и устроить совместно с журналом выставку Playboy-Art.

Главный редактор глянца отмечает, что на этой выставке будут работы многих художников и скульпторов, которые покажут вообще. На сайте также говорится, что в редакцию поступило такое количество работ, что Playboy надеется подготовить цикл выпусков.

Трудно представить, что можно творить в военное время, но, оказывается, еще как можно. С удвоенным воодушевлением, с желанием показать всему миру свой вклад в отечественное искусство,

– указывается в издании.

Как и в прошлый раз, стоимость за журнал вы можете определить сами. Ваша оплата – это сумма пособия. Получить журнал в электронном виде можно от 10 евро (минимальная сумма взноса) до 200 евро (максимальная цена). Вырученные от продажи средства будут направлены на гуманитарную помощь и обеспечение больниц.

Мужской эротический журнал также процитировал основателя глянца, легендарного Хью Гефнера: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга".

Обложка глянца достаточно лаконична и всем понятна – сине-желтый фон, который отсылается к цвету флага Украины.



Обложка глянца Playboy / Фото с сайта Playboy Ukraine

Известно, что для нового артномера снялась певица и волонтер Даша Астафьева. Девушка позировала перед фотографом с газетой, на первой полосе которой виднелось заглавие статьи "Путин отравленный".

Историческая обложка Playboy

В начале апреля Playboy Ukraine представил специальный выпуск о войне в Украине. На обложке глянца – фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры. Еще тогда издание отметило, что не может стоять в стороне от войны в Украине.

"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что такое подлинная независимость и реальная свобода целой нации", – говорится в инстаграм-сообщении.