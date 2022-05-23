На своей личной странице в инстаграмме знаменитость опубликовала несколько фотографий со съемок нового арт-номера глянца.

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Даша Астафьева много раз снималась для эротического издания, впрочем, в этот раз предстала в довольно символической съемке.

На одном из фото модель читает газету The New York Times в кафе, на первой странице которого изобилует название Putin Poisoned (Путин отравленный) и его фото с траурной лентой.

Так сложилось, что почти у всех нас сейчас схожие мечты. Мои например, всегда сбываются,

– написала Даша Астафьева.

В кадре официанты позируют с шампанским, среди которых и главный редактор Playboy Влад Иваненко.

Историческая обложка Playboy

В начале апреля глянец эротических снимков Playboy представил исторический номер. Издатели создали специальную digital-версию глянца о войне в Украине. На обложке издания – фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.

Редакция глянца добавила, что вдохновением для создания спецвыпуска стали героические защитники Украины и смелость украинцев.

Издатели также прокомментировали основателя Playboy Хью Гефнера: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга".

Цену на приобретение номера каждый желающий мог определить самостоятельно – это от 10 до 200 евро. Все вырученные средства от глянца собирались на гуманитарную помощь, обеспечение больниц и покупку автомобилей скорой помощи.

Спецвыпуск содержит кадры, иллюстрирующие войну в Украине: уничтоженные здания в Киеве, Харькове, Мариуполе и Чернигове, эвакуация из Ирпеня из-за уничтоженного города, жуткие фото из Бучи, спасение людей с детьми и девушка, которая вывезла из Ирпеня более 20 животных с инвалидностью. Кроме того, в номере есть история убитого журналиста Максима Левина и его кадры, которые он сделал во время войны.



Обложка спецвыпуска Playboy Ukraine / Фото с инстаграммы