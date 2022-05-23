На своїй особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала кілька фото зі зйомок нового арт-номера глянцю. Короткий відеоролик у ретро-стилі також показав на своїй сторінці головний редактор Playboy Влад Іваненко та фотограф Руслан Лобанов.

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Даша Астаф’єва чимало разів знімалася для еротичного видання, втім цього разу постала у досить символічній зйомці.

На одному з фото модель читає газету The New York Times у кав’ярні, на першій сторінці якого рясніє заголовок Putin Poisoned (Путін отруєний) та його фото з траурною стрічкою.

Так склалося, що майже у всіх нас зараз схожі мрії. Мої наприклад, завжди здійснюються,

– написала Даша Астаф’єва.

На кадрі офіціанти позують із шампанским, серед яких і головний редактор Playboy Влад Іваненко.

Історична обкладинка Playboy

На початку квітня глянець еротичний знімків Playboy представив історичний номер. Видавці створили спеціальну digital-версію глянцю про війну в Україну. На обкладинці видання – світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.

Редакція глянцю додала, що натхненням для створення спецвипуску стали героїчні захисники України та сміливість українців.

Видавці також прокоментувала засновника Playboy Г'ю Гефнера: "Справжні непристойності немають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість і вбивство одне одного".

Ціну на придбання номера кожен охочий міг визначити самостійно – це від 10 до 200 євро. Усі виручені кошти від глянцю збиралися на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарень та купівлю автомобілей швидкої допомоги.

Спецвипуск містить кадри, які ілюструють війну в Україні: знищені будівлі у Києві, Харкові, Маріуполі та Чернігові, евакуація з Ірпеня через знищений міст, моторошні фото з Бучі, порятунок людей з дітьми та дівчина, яка вивезла з Ірпеня понад 20 тварин з інвалідністю. Окрім цього, в номері є історія вбитого журналіста Максима Левіна та його кадри, які він зробив під час війни.



Обкладинка спецвипуску Playboy Ukraine / Фото з інстаграму