В ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу Юлія Магдич розповіла про любов до квітів у своїх вишиванках. За словами дизайнерки, чимала частка її вишиванок народжується з квітів у маминому величезному садку на Київщині, який розбомбили окупанти в перші тижні війни.

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Юлія Магдич про любов до квітів

"Я направду дуже люблю квіти, думаю, це видно. Я дуже люблю, коли мені дарують квіти. І дуже часто ці вишиванки народжуються з квітів, які мені подарували. І в мене ще мама дуже любить квіти – у неї величезний сад. У нас, щоправда, розбомбили будинок під Києвом… Але в неї там дуже великий сад, і росте дуже багато, різномаїття просто, і кожен тиждень сходить якась нова квітка", – зазначила Юлія.

Дизайнерка зазначає, що такого поняття як "натхнення" – "не натхнення" у неї немає. Вони в будь-який момент може сісти та створити новий орнамент.

Переважну більшість вишиванок Юлії Магдич прикрашають квіти, які мають для неї особливе значення.

Я десь прочитала – і мені дуже сподобалась фраза: "Квіти – це сліди Богородиці на землі". І воно так якось мені відгукнулося, і я дійсно це так відчуваю. Тому для мене квітка – це символ буяння життя,

– зазначила Юлія.

На інтерв’ю Юлія Магдич прийшла у розкішній жовтій сукні-вишиванці з синіми братчиками, які їй дуже імпонують. Мисткиня зазначила, що ці квіти символізують вірність.



Юлія Магдич у вишиванці з нової колекції / Фото Уляни Журби, 24 канал

Під час війни у дизайнерки зародилася війна створити патріотичні вишиванки. Нещодавно на сайті бренду Юлія Магдич позувала у вишиванці з трояндами синього кольору. У вишиванках з ружами з’являлась Мей Маск, Катя Осадча, Аурета Томолларі та багато інших зірок.



Вишиванка з нової колекції Юлії Магдич / Фото з інстаграму