В інтерв’ю 24 каналу Юлія Магдич розповіла, що чекає на fashion-індустрію після перемоги України.

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Юлія Магдич про розвиток української моди

Відома дизайнерка вишиванок розповіла, що зараз до України прикута увага всього світу. Тому всі будуть купувати не лише український мерч, але й інші продукти, вироблені в Україні. Основне питання лише в тому, де люди мають знаходити нашу креативну індустрію.

"Наприклад, ми маємо популярність в інтернеті, а є молодий перспективний бренд, який ще не має такої популярності, підписників чи людей, які їх підтримують. Де вони себе мають позиціонувати для того, щоб їх купували? І тут, мені здається, має включитися держава для того, щоб робити якісь уніфіковані платформи, піар-акції, експортні виставки", – заявила Юлія Магдич.



Юлія Магдич розповіла про fashion-індустрію в Україні / Фото Уляни Журби, 24 канал

За її словами, молодим українським брендам потрібна підтримка держави, якісь податкові канікули, пільги, стипендії. Також дизайнерка наголошує, що потрібно зупинити відтік мізків за кордон, адже дуже багато хто виїздить, і вже не повернеться. Магдич розповіла, що якби, до прикладу, вона захотіла зробити велике виробництво у Ризі, то 60% обладнання їй профінансує держава.

Український народ взагалі дуже творчий. Такої кількості талановитих людей, як в нас, я ніде не бачила. Цим людям просто потрібно підставити плече. Дати їм такі умови, щоб їм не захотілося навіть у цій ситуації, що є, виїздити за кордон,

– наголосила дизайнерка.

Знаменитість додала, що українське будуть купувати із задоволенням, зараз це модно, але якщо ми будемо доставляти товар за кордон місяць, то це нікому не цікаво. Світ зараз дуже прискорився, тому всі хочуть якнайшвидше отримати своє замовлення, а не чекати кілька днів.

Юлія Магдич також додала, що майже 6 років має склад за кордоном. Зараз всі вироби відправляють туди, щоб коли людина щось замовила – до неї воно прийшов товар за день – два. Втім виробництво за кордоном відкривати не хоче, адже керується твердий аргументом.

"В мене тут дуже класні професіонали – ти в Європі не знайдеш людей з такими золотими руками", – заявила дизайнерка вишиванок.