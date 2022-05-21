В интервью 24 каналу Юлия Магдыч рассказала, что ждет fashion-индустрию после победы Украины.

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Юлия Магдыч о развитии украинской моды

Известная дизайнер вышиванок рассказала, что сейчас к Украине приковано внимание всего мира. Поэтому все будут покупать не только украинский мерч, но и другие продукты, производимые в Украине. Основной вопрос лишь в том, где люди должны находить нашу креативную индустрию.

"Например, мы пользуемся популярностью в интернете, а есть молодой перспективный бренд, который еще не пользуется такой популярностью, подписчиков или людей, которые их поддерживают. Где они себя должны позиционировать для того, чтобы их покупали? И здесь, мне кажется, должно включиться государство для того, чтобы делать какие-то унифицированные платформы, пиар-акции, экспортные выставки", – заявила Юлия Магдыч.



Юлия Магдыч рассказала о fashion-индустрии в Украине / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

По ее словам, молодым украинским брендам нужна поддержка государства, налоговые каникулы, льготы, стипендии. Также дизайнер отмечает, что нужно остановить отток мозгов за границу, ведь очень многие выезжают, и уже не вернутся. Магдыч рассказала, что если бы, например, она захотела сделать крупное производство в Риге, то 60% оборудования ей профинансирует государство.

Украинский народ вообще очень творческий. Такого количества талантливых людей как у нас я нигде не видела. Этим людям просто нужно подставить плечо. Дать им такие условия, чтобы им не захотелось даже в сложившейся ситуации выезжать за границу,

– подчеркнула дизайнер.

Знаменитость добавила, что украинское будут покупать с удовольствием, сейчас это модно, но если мы будем доставлять товар за границу месяц, то это никому не интересно. Мир сейчас очень ускорился, поэтому все хотят поскорее получить свой заказ, а не ждать несколько дней.

Юлия Магдыч также добавила, что почти 6 лет имеет склад за границей. Сейчас все изделия отправляют туда, чтобы когда человек что-то заказал – к нему пришел товар за день – два. Впрочем, производство за рубежом открывать не хочет, ведь руководствуется твердым аргументом.

"У меня здесь очень классные профессионалы – ты в Европе не найдешь людей с такими золотыми руками", – заявила дизайнер вышиванок.