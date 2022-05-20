Это именно то платье, которое Джамала недавно выставила на аукцион и выручила из нее 173 тысяч гривен на помощь украинским военным. Однако история, как она создавалась, не слишком весела.

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"Выраженное" платье

Юлия Магдич, с которой нам пришлось недавно пообщаться, называет это белое платье с красными нитями и вышиванием "выстраданным". Ведь когда команда должна была его отдать Джамали, в вечер они увидели большое желтое пятно на ткани.

"Там была целая история. Платье из белого крепа и большой вышивкой. Юбка на 4 или 5 метров. Выглядит будто прямой силуэт, но она очень объемная. Вечером перед тем, как ее отдать, мы замечаем большое желтое пятно. Не знаю, откуда она там взялась. И мы начали перерабатывать ее, целый коллектив вышел. Ночью полностью переделывали кусок платья. Поэтому это платье, так сказать, выстраданное – я его хорошо помню, знаете (Смеется)", – рассказала Юлия Магдич.



Джамала на Евровидении-2017 в Киеве / Фото прессслужбы



Платье Юлии Магдич для Джамалы / Фото прессслужбы

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Отметим, что в вышитом платье Джамала открывала первый полуфинал Евровидения-2017 в Киеве. Артистка уже не в первый раз продает свои вещи на благотворительных аукционах.

Недавно Джамала рассказывала, что выставляет на аукцион свое особое платье от Магдич на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue. Аукцион состоялся в последние дни, и за платье удалось получить 173 тысяч гривен. Кроме того, во время аукциона собирали и благотворительные взносы, поэтому общая сумма, собранная на события, составляет 276 тысяч гривен.