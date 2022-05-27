У спеціальному номері зібрані доробки українських художників. У редакції зазначають, що цей випуск досить унікальний.

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Кураторкою нового номера стала художниця Оля Штейн. Вона, як і багато українців, перебуває за межами своєї країни та мріє скоріше повернутися додому та влаштувати спільно з журналом виставку Playboy-Art.

Головний редактор глянцю зазначає, що на цій виставці будуть будуть роботи багатьох художників та скульпторів, які покажуть загалу. На сайті також зазначається, що в редакцію надійшла така кількість робіт, що Playboy сподівається підготувати цикл випусків.

Важко уявити, що можна творити у воєнний час, але, виявляється, ще й як можна. Із подвоєною наснагою, з бажанням по- казати всьому світу свій внесок у вітчизняне мистецтво,

– зазначається у виданні.

Як і попереднього разу, вартість за журнал ви можете визначити самі. Ваша оплата – це сума допомоги. Отримати журнал в електронному вигляді можна від 10 євро (мінімальна сума внеску) до 200 євро (максимальна ціна). Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу та забезпечення лікарень.

Чоловічий еротичний журнал також процитував засновника глянцю, легендарного Г’ю Гефнера: "Справжні непристойності не мають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість і вбивство одне одного".

Обкладинка глянцю досить лаконічна та всім зрозуміла – синьо-жовте тло, яке відсилається до кольорів прапора України.



Обкладинка глянцю Playboy / Фото з сайту Playboy Ukraine

Відомо, що для нового артномера знялася співачка та волонтерка Даша Астаф’єва. Дівчина позувала перед фотографом з газетою, на першій шпальті якої виднівся заголовок статті "Путін отруєний".

Історична обкладинка Playboy

На початку квітня Playboy Ukraine представив спеціальний випуск про війну в Україні. На обкладинці глянцю – світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри. Ще тоді видання зазначило, що не може стояти осторонь війни в Україні.

"Те, що українки – незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Зараз у нашу країну прийшла війна, і ми щодня доводимо всьому світу ще й те, що наша нація найсильніша. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації", – зазначено в інстаграм-дописі.