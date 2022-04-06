Издание Playboy также не может стоять в стороне от войны в Украине, поэтому презентовал новый номер с исторической обложкой, на которой позируют не девушки, а граждане Украины, которые бегут из оккупированных рашистами городов.

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"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний. , а сегодня мы показываем всему миру, что такое подлинная независимость и реальная свобода целой нации", – говорится в инстаграм-сообщении.

Редакция глянца добавила, что вдохновением для создания спецвыпуска стали героические защитники Украины и смелость украинцев.

На своей инстаграм-странице редакция прокомментировала основателя Playboy Хью Гефнера: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности – это война, нетерпимость и убийство друг друга".

Спецвыпуск Playboy Ukraine можно купить онлайн. Ориентированной цены нет, ее можно определить самостоятельно, заплатив от 10 до 200 евро. Все вырученные средства от глянца пойдут на гуманитарную помощь, обеспечение больниц и покупку автомобилей скорой помощи.

"Спасибо моей редакции и всем причастным, которые под грохот, звуки сирен, выбегая в приюты – все же завершила работу. Отдельное спасибо фотографам, которые ничего не боятся и делают свое дело", – написал главный редактор Влад Иваненко в своем инстаграмме.

Спецвыпуск содержит кадры, иллюстрирующие войну в Украине: уничтоженные здания в Киеве, Харькове, Мариуполе и Чернигове, эвакуация из Ирпеня из-за уничтоженного города, жуткие фото из Бучи, спасение людей с детьми и девушка, которая вывезла из Ирпеня более 20 животных с инвалидностью. Кроме того, в номере есть история убитого журналиста Максима Левина и его кадры, которые он сделал во время войны.