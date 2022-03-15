Украинка Алина Пономаренко известна своими фотоколлажами, а точнее их разновидностью – digital-коллаживанием. Благодаря программам Photoshop и Adobe Illustrator она одевает звезд в украинский национальный наряд.
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За 20 дней войны в Украине многие звезды поддержали нас и осудили жестокость страны-агрессорки. Часто знаменитые звезды одевают в знак солидарности сине-желтые футболки или примеряют другие образы в цветах национального флага.
Недавно звезда "Игры престолов" поддержала Украину, одевшись в футболку с сине-желтым флагом. На руках она держала собаку, которую тоже надела в идентичное изделие.
Мы с Тедом (собака Эмилии Кларк – 24 канал) гордимся тем, что поддерживаем Украину. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-то имела честь получить. Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за тяжелых страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине,
– заявила Эмилия Кларк.
Украинская коллажистка Алина Пономаренко в знак благодарности, создала коллаж с Эмилией Кларк и поблагодарила ее за поддержку.
Алина видоизменила обложку испанского Vogue за 2019 год. Теперь объемное платье-бюстье желтого цвета превратилось в платье с традиционной украинской вышивкой красными и черными нитями, а также завершено фиолетовыми вставками с оригинальной вышивкой.
Образ Эмилии дополнили массивные голубовато-желтые серьги в виде цветка подсолнечника.
Алина Пономаренко также создала коллажи в украинском наряде со звездами, приобщившимися к поддержке Украины. Она представила безупречные кадры с Демной Гвасалией, Мадонной, Илоном Маском, Блейк Лайвли с Райаном Рейнольдсом и Сарой Джессикой Паркер.