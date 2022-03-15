Украинка Алина Пономаренко известна своими фотоколлажами, а точнее их разновидностью – digital-коллаживанием. Благодаря программам Photoshop и Adobe Illustrator она одевает звезд в украинский национальный наряд.

Читайте также Блогерка из Нью-Йорка надела сине-желтый свитер в поддержку Украины: интересный образ

За 20 дней войны в Украине многие звезды поддержали нас и осудили жестокость страны-агрессорки. Часто знаменитые звезды одевают в знак солидарности сине-желтые футболки или примеряют другие образы в цветах национального флага.

Недавно звезда "Игры престолов" поддержала Украину, одевшись в футболку с сине-желтым флагом. На руках она держала собаку, которую тоже надела в идентичное изделие.

Мы с Тедом (собака Эмилии Кларк – 24 канал) гордимся тем, что поддерживаем Украину. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-то имела честь получить. Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за тяжелых страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине,

– заявила Эмилия Кларк.

Украинская коллажистка Алина Пономаренко в знак благодарности, создала коллаж с Эмилией Кларк и поблагодарила ее за поддержку.

Алина видоизменила обложку испанского Vogue за 2019 год. Теперь объемное платье-бюстье желтого цвета превратилось в платье с традиционной украинской вышивкой красными и черными нитями, а также завершено фиолетовыми вставками с оригинальной вышивкой.

Образ Эмилии дополнили массивные голубовато-желтые серьги в виде цветка подсолнечника.