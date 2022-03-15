Українка Аліна Пономаренко відома своїми фотоколажами, а точніше їх різновидом – digital-колажуванням. Завдяки програмам Photoshop i Adobe Illustrator вона одягає зірок в українське національне вбрання.

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За 20 днів війни в Україні багато зірок підтримали нас та засудили жортокість країни-агресорки. Часто знамениті зірки одягають на знак солідарності синьо-жовті футболки, або приміряють інші образи в кольорах національного прапора.

Нещодавно зірка "Гри престолів" підтримала Україну, одягнувшись у футболку з синьо-жовтим прапором. На руках вона тримала собаку, якого теж одягнула в ідентичний виріб.

Ми з Тедом (собака Емілії Кларк – 24 канал) пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я колись мала честь отримати. Моє серце розривається разом з багатьма іншими через тяжкі страждання, біль і горе, які переживають мільйони людей в Україні,

– заявила Емілія Кларк.

Українська колажистка Аліна Пономаренко на знак вдячності, створила колаж з Емілією Кларк та подякувала їй за підтримку.

Аліна видозмінила обкладинку іспанського Vogue за 2019 рік. Тепер об’ємну сукню-бюстьє жовтого кольору перетворилася на сукню з традиційною українською вишивкою червоними та чорними нитками, а також довершена фіолетовими вставками з оригінальною вишивкою.

Образ Емілії доповнили масивні блакитно-жовті сережки у вигляді квітки соняшника.

Аліна Пономаренко також створила колажі в українському вбранні з зірками, які долучилися до підтримки України. Вона представила бездоганні кадри з Демною Гвасалією, Мадонною, Ілоном Маском, Блейк Лайвлі з Раяном Рейнольдсом та Сарою Джессікою Паркер.