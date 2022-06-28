Ровно через год после показа своей последней коллекции осень – зима 2021 года Марк Джейкобс представил публике в Нью-Йорке новую коллекцию для осенне-зимнего сезона.
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Показ креативного директора был полон непропорциональными элементами гардероба, которые выглядели как несколько вязаных свитеров, связанных друг на друга. Джейкобс решил поэкспериментировать с денимом, используя обработку поверхности в ярких розовых, фиолетовых и других тонах.
Показ коллекции Marc Jacobs FW/22 / Фото с инстаграмма бренда
Продолжая новую эстетику нью-йоркского дизайнера, коллекция FW22 также включала в себя объемные платья, широкие брюки и большие сумки в сочетании с массивными ботинками на платформе. Эти силуэты контрастировали с микро-мини-бюстгальтерами и укороченными майками. Гладкий образ дополнялся выбритыми прическами, в которых появились модели, шагавшие по подиуму.
В показе участвовали легендарные сестры Хадид – Джиджи и Белла. Также с ними дефилировала одним подиумом украинская модель Кристи Пономарь. Стилисты также забрали цвет бровей, сделав их полностью телесными.
Показ коллекции Marc Jacobs FW/22 / Фото с инстаграмма бренда
Показ коллекции Marc Jacobs FW/22 / Фото с инстаграмма бренда
Для модели шоу в Нью-Йорке стало первым. Раньше девушка покорила своей внешностью и харизмой всю Европу, дефилировав на показах известнейших мировых брендов. Кристи представила на себе блестящее серебристое бра и длинную розовую юбку из денима. Ее образ дополнила розовая куртка, которую она приспустила и кожаные молочные перчатки. Также Кристи надела молочные туфли на огромной платформе и каблуке.
Показ коллекции Marc Jacobs FW/22 / Фото из инстаграмма модели
Показ коллекции Marc Jacobs FW/22 / Фото с инстаграмма бренда
Просмотрите всю коллекцию FW22 Марка Джейкобса: смотрите видео