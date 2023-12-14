В этом году в моде коричневые угги на высокой подошве, пишет 24 Канал. Обувь довольно легкая в стилизации, поэтому модницы сочетают ее с трикотажными костюмами, джинсами, лосинами и любой верхней одеждой – пуховиком, дубленкой или шубой.

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Однако важно понимать, что не все угги актуальны. Некоторые модели были модными много лет назад и сейчас считаются антитрендовыми.

Угги с тонкой подошвой

Все магазины сейчас активно продают угги, но важно понимать, какие модели модны, а от которых стоит отказаться. Советуем вам не добавлять в свой гардероб угги с тонкой подошвой. Они были актуальны несколько лет назад, сейчас в тренде обуви на высокой платформе.



Антитрендовые угги, которые неактуальны в 2023 году / Фото Pinterest

Угги высокие

Когда-то в моде были высокие угги, которые носили все звезды стритстайла и модницы, однако их пик популярности прошел еще 10 лет назад. Говорите жесткое "нет" таким моделям, если не хотите выглядеть в них бессмысленно.



Антитрендовые угги, которые неактуальны в 2023 году / Фото Pinterest

Угги с пуговицами

Такая обувь тоже была в свое время трендовой, однако эта волна популярности прошла уже давно. Лучше отказаться от такой обуви, поскольку вы все равно в ней не будете чувствовать себя уверенно. Выберите классические короткие модели на высокой платформе.



Антитрендовые угги, которые неактуальны в 2023 году / Фото Pinterest