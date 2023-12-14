Цього року в моді коричневі угги на високій підошві, пише 24 Канал. Взуття досить легке у стилізації, тож модниці поєднують його з трикотажними костюмами, джинсами, лосинами та будь-яким верхнім одягом – пуховиком, дублянкою чи шубою.

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Однак важливо розуміти, що не всі угги є актуальними. Деякі моделі були модними багато років тому та зараз вважаються антитрендовими.

Угги з тонкою підошвою

Усі магазини зараз активно продають угги, але важливо розуміти, які моделі є модними, а від яких варто відмовитися. Радимо вам не додавати у свій гардероб угги з тонкою підошвою. Вони були актуальними кілька років тому, зараз у тренді взуття на високій платформі.



Антитрендові угги, які неактуальні у 2023 році / Фото Pinterest

Угги високі

Колись в моді були високі угги, які носили всі зірки стрітстайлу та модниці, однак їхній пік популярності минув ще 10 років тому. Кажіть тверде "ні" таким моделям, якщо не хочете виглядати в них безглуздо.



Антитрендові угги, які неактуальні у 2023 році / Фото Pinterest

Угги з ґудзиками

Таке взуття теж було в свій час трендовим, однак ця хвиля популярності минула вже давно. Краще відмовитися від такого взуття, оскільки ви все одно в ньому не будете почувати себе впевнено. Натомість оберіть класичні короткі моделі на високій платформі.



Антитрендові угги, які неактуальні у 2023 році / Фото Pinterest