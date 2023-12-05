Мода довольно цикличная, так что когда-то модные вещи и обувь сейчас стали антитрендовыми, пишет 24 Канал. Иногда нам жаль выбрасывать старые вещи, которые уже отжили свое, так что оставляем для особых случаев, а потом снова начинаем применять в повседневном гардеробе.

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Им на смену пришла стильная обувь, которая подчеркнет ваш стиль. К примеру, в этом сезоне в моде угги на массивной подошве, дутики, челси или ботинки со шнуровками. Выбирайте эту обувь и забудьте о моделях, которые уже давно вышли из моды.

Сапоги с декором

Говорите жесткое "нет" сапогам с декорированием. Лишние шипы, вышивка, цепочки и камни только портят вид обуви. Улучшайте ставку на базовые сапоги черного цвета, которые не будут привлекать к себе лишнее внимание.



Антитрендовые зимние сапоги 2023 / Фото Pinterest

Сапоги с меховой отделкой

Такие сапоги уже безнадежно вышли из моды, поэтому без всякого сожаления можете смело с ними прощаться. Выглядят они старомодно и совсем неактуально. Лучше выберите угги или дутики, которые не сходят с моды несколько лет.



Антитрендовые зимние сапоги 2023 / Фото Pinterest

Сапоги на танкетке

Танкетка на сапогах уже отжила свое. Такая модель была актуальна несколько лет назад, однако сейчас эти сапоги лучше не применять к своим образам, если не хотите получить чудаковатый образ. Сапоги на танкетке только удешевят ваши старания.



Антитрендовые зимние сапоги 2023 / Фото Pinterest