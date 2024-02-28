3 вещи, которые делают образ дешевым: лучше их не надевайте

За модой порой бывает сложно уследить, поскольку тренды быстро меняются. Вы не должны заполнять гардероб трендовыми нарядами, впрочем важно не создавать образ из вещей, которые выглядят дешево.

Некоторые наряды или аксессуары считаются антитрендами, поэтому избавьтесь от их, ведь с ними сложно будет стилизовать современный аутфит, пишет Fashion 24. Кроме того, они и стоят не очень дорого, а демократичная вещь способна дешево выглядеть.

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Чтобы не испортить свой внешний вид, постарайтесь заменить эти вещи на что-то актуальное. Даже дорогую одежду могут испортить незначительные детали, которые сейчас уже никто не носит.

Пояс и брюки одного оттенка

От таких брюк лучше избавиться, поскольку они были модными незначительный период несколько лет назад. Тогда в моде появился определенный микротренд на брюки с поясом одного оттенка. Сейчас фасон таких брюк да и пояс выглядят неуместными. Лучше приобретите брюки палаццо и довершите их кожаным поясом с золотой или серебряной фурнитурой.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

Сумка из некачественного материала

Многие женщины любят иметь большой ассортимент сумок, которая подойдет для разного образа и случая. Впрочем советуем вам избавиться от аксессуаров, которые не держат формы, созданы из дешевого материала и или куда хуже, имеют уже определенные повреждения.

Гораздо лучше приобрести одну, но дорогую сумку, которую вы будете носить с удовольствием несколько лет.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

Блестящие колготки

Забудьте о довершении образа блестящими капроновыми колготками черного или бежевого цвета. В большинстве случаев такие колготы искажают аутфит и автоматически его удешевляют.



Эти вещи способны удешевить образ / Фото Pinterest

С приходом весны мы будем часто стилизовать свои образы со штанами, сумками и колготками, поэтому будьте осторожны, чтобы своими же руками не испортить аутфит. Даже самые мелкие детали являются важными, поэтому обращайте на них внимание.