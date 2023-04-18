Каждый год дизайнеры предлагают новые варианты женских туфель, а для весенне-летнего сезона 2023 года их появилось особенно много.

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Среди представленных моделей есть однотонные кожаные лаконичные туфли, модели с блестящим декором или варианты с цветочными аппликациями.

Если вы хотите иметь в своем гардеробе красивые туфли, но не хотите, чтобы ваши ноги уставали от высоких каблуков, выбирайте элегантные и лаконичные туфли kitten heels.

Несмотря на то, что сейчас особую популярность получили туфли Мэри Джейн и туфли на массивной платформе, минималистичные челноки на маленьком каблуке можно относить к классике, которая не потеряла своей актуальности до сих пор благодаря удобству. Такую обувь вы сможете с легкостью носить в течение всего дня.

Туфли на низком каблуке можно сочетать с джинсами и рубашками, романтическими платьями, брючными костюмами и юбками. Присматривайтесь к классическим черным туфельам из замши или кожи, или к обуви из прозрачного материала.

К нарядной обуви относятся туфли из атласа, украшенные жемчужинами или бантиками. Такие туфли уже не слишком подходят для ежедневного обихода, впрочем для образов выходного дня они подойдут идеально.



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue



Модные туфли 2023 года / Фото с Vogue