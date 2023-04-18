Кожного року дизайнери пропонують нові варіанти жіночих туфель, а для весняно-літнього сезону 2023 їх з’явилося особливо багато.

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Серед представлених моделей є однотонні шкіряні лаконічні туфлі, моделі з блискучим декором чи варіанти з квітковими аплікаціями.

Якщо ви хочете мати у своєму гардеробі красиві туфлі, але не хочете, щоб ваші ноги втомлювалися від високих підборів, обирайте елегантні та лаконічні туфлі kitten heels.

Попри те, що зараз особливої популярності здобули туфлі Мері Джейн та туфлі на масивній платформі, мінімалістичні човники на маленьких підборах можна зараховувати до класики, яка не втратила своєї актуальності й досі завдяки зручності. Таке взуття ви зможете з легкістю носити впродовж усього дня.

Туфлі на низьких підборах можна поєднувати з джинсами і сорочками, романтичними сукнями, штанними костюмами та спідницями. Придивляйтеся до класичних чорних туфель із замші чи шкіри, або до взуття з прозорого матеріалу.

До ошатного взуття належать туфлі з атласу, прикрашені перлинками чи бантиками. Такі туфлі вже не надто підходять для щоденного вжитку, втім для образів вихідного дня вони підійдуть ідеально.



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue



Модні туфлі 2023 року / Фото з Vogue