Кожна дівчина хоче мати в день свого весілля неперевершений вигляд, і за розкішний образ відповідає весільна сукня. У магазинах представлено безліч весільних суконь, які вражають своєю красою, індивідуальністю та шиком. Важливо лише підібрати те, що найбільше сподобається вам.

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Якщо ви майбутня наречена та шукаєте для себе саме ту особливу сукню, то наш огляд весільних тенденцій допоможе вам визначитися з вибором та обрати для себе найкращу весільну сукню.

До трендових суконь 2023 року належать шовкові сукні в мінімалістичному дизайні, плаття з мереживом або блискітками чи класичні моделі, які завжди будуть в моді.

Мінімалізм та максималізм

Цього сезону ви можете обирати між двома протилежними стилями – мінімалізмом або максималізмом. Елегантне весільне вбрання з мінімальним декоруванням завжди буде в моді, тож лаконічний силует, білий колір та дорога витончена тканина – це красиве та ефектне весільне плаття, яке подарує вам неймовірні емоції.

Якщо ж ви любите робити ставку на багате оздоблення і дизайн, то звертайте увагу на багатошарові та ярусні сукні. У тренді залишаються весільні сукні з пишною спідницею і корсетом, що підкреслюють фігуру нареченої. Щоб підкреслити стиль максималізм, обирайте королівське весільне вбрання або сукню принцеси з блискучим декором.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top

Бюстьє та довгі рукави

Ці обидва варіанти є найпопулярнішими серед весільних трендів 2023 року. Кожна така сукня по-своєму приваблива та унікальна. Виглядає вона дуже витончено та гармонійно. Також залишаються актуальними сукні приталеного виду.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top

Глибокий та квадратний виріз декольте

Модний виріз у зоні декольте – важлива деталь у крої весільної сукні. У тренді залишаються сукні ефектним глибоким V-подібним вирізом і оригінальним квадратним. Якщо ви любите стриманість, то оберіть сукню з напівпрозорої тканини у зоні декольте.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top

Довжина міні та костюм

Наречені часто вдаються до переодягань у другій половині дня, тож якщо ви хочете обрати для себе щось просте та не обтяжливе, придивіться до мінісуконь чи костюмів. У такому вбранні ви точно будете виглядати цікаво та стильно. Втім сміливі наречені можуть обирати коротку сукню чи костюм – як головне вбрання на весілля.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top

Розріз на нозі та спині

Навіть проста весільна сукня може виглядати оригінально та цікаво. Сміливий високий розріз та відкрита спина додадуть весільному образу оригінальної родзинки.

Вишивка, мереживо, драпірування, ланцюжки та ґудзики ідеально вписуються в сучасний декор весільних суконь і підходять для оздоблення вирізу на спині.

Високий розріз до середини стегна на весільній сукні дозволить впевненіше рухатися в обтислому вбранні і при цьому виглядати надзвичайно.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top

Акцентний бант та висока горловина

Нотку сексуальності можна отримати у весільній сукні навіть завдяки високій горловині, яка виглядає надзвичайно ефектно. А от щодо бантів, то ви знайдете їх у різноманітних фасонах суконь.



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top



Трендові сукні 2023 року / Фото з Viva Top