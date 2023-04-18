Віднесіться до антитрендового вбрання серйозно, оскільки річ, яка давно вже не в моді, зможе дуже сильно зіпсувати ваш образ. Fashion 24 зібрав вбрання, яке вже давно є застарілим. Від нього краще позбутися та придбати вигідну альтернативу, щоб виглядати стильно та модно.

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Футболка гофре

Пам’ятаєте такі футболки були в моді багато років тому? Так от, якщо ви ще маєте такі у своєму гардеробі, то радимо вам відмовитися від них, бо вони точно вносять значний несмак у ваш гардероб. Футболку popcorn, яку так звикли називати в Америці, краще замініть на базову футболку оверсайз в білому чи чорному кольорі.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з Instagram Liz Faranda

Плюшевий спортивний костюм

Такі костюми мали справжній бум на початку нульових, втім зараз вони зовсім неактуальні. Знаменитості можуть інколи вийти у своїх раритетних костюмах, я це, до прикладу, зробила Періс Гілтон, але ми радимо вам краще зосередити свою увагу на костюмі зі щільного бавовняного трикотажу.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з ТСН

Мереживна сукня з поясом

Сукні на довгий рукав у яскравих кольорах з мережива також є антитрендовими. А пояс іншого кольору на такій сукні лише зіпсує ваш образ. Щоб не виглядати некрасиво, радимо вам обрати мінімалістичну сукню-комбінаціюю.



Антитрендові речі 2023 року / Фото з Instagram Liz Faranda