Каждая девушка хочет иметь в день своей свадьбы непревзойденный вид, и за роскошный образ отвечает свадебное платье. В магазинах представлено множество свадебных платьев, поражающих своей красотой, индивидуальностью и шиком. Важно лишь подобрать то, что больше всего понравится вам.

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Если вы будущая невеста и ищете для себя именно это особое платье, то наш обзор свадебных тенденций поможет вам определиться с выбором и выбрать для себя лучшее свадебное платье.

К трендовым платьям 2023 относятся шелковые платья в минималистическом дизайне, платье с кружевом или блестками или классические модели, которые всегда будут в моде.

Минимализм и максимализм

В этом сезоне вы можете выбирать между двумя противоположными стилями – минимализмом или максимализмом. Элегантный свадебный наряд с минимальной декорацией всегда будет в моде, поэтому лаконичный силуэт, белый цвет и дорогая изящная ткань – это красивое и эффектное свадебное платье, которое подарит вам невероятные эмоции.

Если же вы любите делать ставку на богатую отделку и дизайн, обращайте внимание на многослойные и ярусные платья. В тренде остаются свадебные платья с пышной юбкой и корсетом, подчеркивающие фигуру невесты. Чтобы подчеркнуть стиль максимализма, выбирайте королевский свадебный наряд или платье принцессы с блестящим декором.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top

Бюстье и длинные рукава

Эти оба варианта наиболее популярны среди свадебных трендов 2023 года. Каждое такое платье по-своему привлекательно и уникально. Выглядит она очень изящно и гармонично. Также остаются актуальными платья приталенного вида.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top

Глубокий и квадратный вырез декольте

Модный вырез в зоне декольте – немаловажная деталь в крое свадебного платья. В тренде остаются платья эффектным глубоким V-образным вырезом и оригинальным квадратным. Если вы любите воздержание, выберите платье из полупрозрачной ткани в зоне декольте.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top

Длина мини и костюм

Невесты часто прибегают к переодеваниям во второй половине дня, так что если вы хотите выбрать для себя что-то простое и не обременительное, присмотритесь к мини платьям или костюмам. В такой одежде вы точно будете выглядеть интересно и стильно. Впрочем, смелые невесты могут выбирать короткое платье или костюм – как главный наряд на свадьбу.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top

Разрез на ноге и спине

Даже простое свадебное платье может смотреться оригинально и интересно. Смелый высокий разрез и открытая спина придадут свадебному образу оригинальной изюминки.

Вышивка, кружево, драпировка, цепочки и пуговицы идеально вписываются в современный декор свадебных платьев и подходят для украшения выреза на спине.

Высокий разрез до середины бедра на свадебном платье позволит увереннее двигаться в обжатом наряде и при этом выглядеть необычайно.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top

Акцентный бант и высокая горловина

Нотку сексуальности можно получить в свадебном платье даже благодаря высокой горловине, которая выглядит очень эффектно. А вот что касается бантов, то вы найдете их в разнообразных фасонах платьев.



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top



Трендовые платья 2023 года / Фото с Viva Top