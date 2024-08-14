Советуем готовиться к созданию осенних образов уже сейчас, чтобы иметь возможность приобрести к сентябрю все необходимое.

Смотрите также Тренды лета, которые будут в моде осенью: что купить сейчас, чтобы носить потом

Вещи показаны в подборке представлены модными дизайнерами на Неделях моды, поэтому все необходимые наряды можно будет найти в магазинах, которые следят за обновлением ассортимента согласно последним тенденциям.

Леопард

Леопардовый принт настолько захватил тренды, что уверенно занимает свое место среди осенних трендов. Ранее этот анималистический узор считался антитрендовым, но уже сейчас приобрел особую популярность.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото Vogue

Костюм серого цвета

Серый цвет осенью 2024 года является главным. Дизайнеры на подиумах представили немало классических жакетов и брюк в сдержанном сером цвете.



Стильные вещи на осень 2024 / Фото Vogue

Бордовая кожа

Бренды Hermès, Khaite и Tod's использовали много бордового оттенка в своих образах. Цвет добавляет изысканного характера наряду, поэтому попробуйте добавить вещи из кожи в свой гардероб.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото Vogue

Клетчатый принт

Принт в клетку всегда считался таким, что не выходит из моды, однако среди трендовых элементов гардероба он то появлялся, то исчезал. Дизайнеры советуют в этом сезоне сделать ставку на клетчатый жакет большого размера.



Модные вещи на осень 2024 / Фото Vogue

Оттенки зеленого

Кроме серого, осенью будут господствовать оттенки зеленого: оливковый и хаки будут украшать все наряды – от лонгсливов до тренчей, пальто и курток.



Трендовые вещи на осень 2024 / Фото Vogue

Также осенью в моде будет масляно-желтый, горячий шоколад, небесно-голубой, красный и розовый цвета. Черно-белый наряд остается в тренде как бессмертная классика.