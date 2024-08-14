Радимо готуватися до створення осінніх образів вже відтепер, щоб мати змогу придбати до вересня все необхідне.

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Речі показані в добірці представлені модними дизайнерами на Тижнях моди, тож все необхідне вбрання можна буде віднайти в магазинах, які слідкують за оновленням асортименту згідно з останніми тенденціями.

Леопард

Леопардовий принт настільки захопив тренди, що впевнено займає своє місце серед осінніх трендів. Раніше цей анімалістичний візерунок вважався антитрендовим, але вже зараз набув особливої популярності.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото Vogue

Костюм сірого кольору

Сірий колір восени 2024 року є головним. Дизайнери на подіумах представили чимало класичних жакетів та штанів у стриманому сірому кольорі.



Стильні речі на осінь 2024 / Фото Vogue

Бордова шкіра

Бренди Hermès, Khaite і Tod's використали багато бордового відтінку у своїх образах. Колір додає вишуканого характеру вбранню, тому спробуйте додати речі зі шкіри до свого гардероба.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото Vogue

Картатий принт

Принт у клітинку завжди вважався таким, що не виходить з моди, однак серед трендових елементів гардероба він то з’являвся, то зникав. Дизайнери радять цього сезону зробити ставку на картатий жакет великого розміру.



Модні речі на осінь 2024 / Фото Vogue

Відтінки зеленого

Окрім сірого, восени пануватимуть відтінки зеленого: оливковий та хакі будуть прикрашати все вбрання – від лонгслівів до тренчів, пальт та курток.



Трендові речі на осінь 2024 / Фото Vogue

Також восени в моді буде масляно-жовтий, гарячий шоколад, небесно-блакитний, червоний та рожевий кольори. Чорно-біле вбрання залишається в тренді як безсмертна класика.