Стилист выделила главные ключевые тренды, впрочем обойтись несколькими вещами не получилось. Модные ориентиры постоянно расширяются, поэтому в тренде теперь не только одежда, но и определенные стилевые направления.

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Бренды еще осенью представили коллекции для весенне-летнего сезона. Fashion-эксперты и стилисты разбирали наряды с подиумов и уже сумели определить, что же будет преобладать в будущем сезоне.

Яна Платонова рассказала в своих инстаграм-постах о трендовых гардеробных решениях, на которые стоит обратить внимание. Стилист отмечает, что актуальными в новом сезоне будут прозрачные юбки, ультракороткие шорты, платья в стиле Babydoll, драпировки и наслоения на тканях, накладные карманы в стиле милитари.

Тренды весна-лето 2024 – часть первая

Что касается совершенных образов, то в моду возвращается известный силуэт от Dior, состоящий из жакета и длинной юбки. Популярными остаются женственные платья и костюмы, кружево, банты и цветочный принт, бахрома.

Несмотря на бешеную популярность к красному цвету, обратите внимание в новом сезоне на оттенок сливочного масла. Дизайнеры представили большое количество нарядов в этом цвете.

Также в моду войдет насыщенно-синий цвет. Можете выбирать для себя костюмы или платья. Актуальной также будет пастельная палитра цветов, цвет бордо и белоснежный цвет, который очень красиво смотрится на платьях.

Тренды весна-лето 2024 – часть вторая