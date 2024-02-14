Брюки палаццо были очень популярными в 90-х, и вернулись к нам вместе с офисным стилем. Этот наряд приобрел различные вариации – с защипами, укороченные и те, которые полностью закрывают обувь, со стрелками и из разных тканей.

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Весной 2024 года мы будем носить и джинсы, и классические брюки такого покроя. Поэтому вдохновляйтесь образами известных фэшн-блогеров и составляйте свои свежие и актуальные луки.

С чем сочетать палаццо

Подберите к брюкам пиджак и топ. Так одевается, например, Виктория Бекхэм, а еще это есть в коллекциях Chloé и Issey Miyake.

Также гармонично будут смотреться блузы, жилеты или оверсайз-рубашки, подпоясанные ремнем.

Кожаные брюки хорошо комбинируются с денимом. Или же наоборот – к широким джинсам подберите кожаную куртку или жакет. Удачные такие луки можно подсмотреть у Rotate и Stella McCartney.

А еще стоит обратить внимание на монохромные аутфиты:

черные как у Stein или Schiaparelli;

белые, как представили на показах Dior;

коричневые, как у Hermès;

или даже горчичные – такие были у Saint Laurent.

Обязательно помните об аксессуарах: длинные перчатки, кожаные ремни или пояса из ткани сделают образ значительно интереснее, чем может показаться сначала.

Джинсы, которые будут популярными в 2024 году

Ранее 24 Канал писал о том, что в этом году все модницы будут носить джинсы puddle, брюки цвета экрю, джинсы с подворотами, клеш, рваный низ, джинсы со швами и серые брюки.

А еще набирают популярности прямые коричневые брюки, ведь они удобные и очень универсальные. Носить их очень просто.