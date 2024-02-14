Штани палаццо були дуже популярними у 90-х, і повернулися до нас разом з офісним стилем. Це вбрання набуло різних варіацій – з защипами, укорочені і ті, які повністю закривають взуття, зі стрілками і з різних тканин.

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Весною 2024 року ми носитимемо і джинси, і класичні штани такого покрою. Тож надихайтеся образами відомих фешн-блогерок та складайте свої свіжі і актуальні луки.

З чим поєднувати палаццо

Доберіть до штанів піджак і топ. Так одягається, наприклад, Вікторія Бекхем, а ще це є у колекціях Chloé та Issey Miyake.

Також гармонійний вигляд матимуть блузи, жилети або оверсайз-сорочки, підперезані ременем.

Шкіряні штани гарно комбінуються з денімом. Або ж навпаки – до широких джинсів доберіть шкіряну куртку чи жакет. Вдалі такі луки можна підглянути у Rotate та Stella McCartney.

А ще варто звернути увагу на монохромні аутфіти:

чорні як у Stein чи Schiaparelli;

білі, як представили на показах Dior;

коричневі, як у Hermès;

або навіть гірчичні – такі були в Saint Laurent.

Обовʼязково памʼятайте про аксесуари: довгі рукавички, шкіряні ремені чи пояси з тканини зроблять образ значно цікавішим, ніж може здатися спочатку.

Джинси, які будуть популярними у 2024 році

Раніше 24 Канал писав про те, що цього року усі модниці носитимуть джинси puddle, штани кольору екрю, джинси з підворотами, кльош, рваний низ, джинси зі швами і сірі штани.

А ще набирають популярності прямі коричневі штани, адже вони зручні і дуже універсальні. Носити їх дуже просто.