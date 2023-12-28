Більшість людей носять джинси майже щодня. Тож доводиться часто шукати нові поєднання з іншими речами, аби цей звичний виріб виглядав оригінально. Хороша новина у тому, що багато цьогорічних трендів чудово поєднуються з моделями джинсів, які у своєму гардеробі може знайти майже кожен.

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Нехай ця добірка образів допоможе вам по-новому поглянути на улюблені штани, з якими ви уже збиралися прощатися.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Взуття на середніх підборах

Одними із трендів 2024 року будуть підбори середньої висоти. Незалежно від того, черевики це чи туфлі-човники, такий каблук буде ідеальним. Можете вважати це вишуканою альтернативою вашим улюбленим кросівкам.

Пальто до підлоги

Для пальт 2024 року діє правило: чим довше, тим краще. Така довжина додає драматичності навіть у найскромніший одяг. Краще вкладіть гроші у виріб класичного кольору, адже сам по собі це силует, який ніколи не вийде з моди.

Актуальні вироби з трикотажу

Трикотаж і джинси – це поєднання мрії. Але у цьому сезоні для верху обирайте скромну вʼязку або бретонську смужку.

Велика сумка

Забудьте про мікросумку. У 2024 році практичність нарешті виходить на перший план. І сумка-тоут стане новим обов’язковим аксесуаром.

Кардигани

Усе більше модниць повністю застібають свої кардигани і носять їх як основний верх до джинсів. Це легкий, але витончений образ.

Можете також спробувати підібрати кардиган до білих джинсів. Довгі кардигани можете поєднати з прямими або широкими штанинами.