Більшість людей носять джинси майже щодня. Тож доводиться часто шукати нові поєднання з іншими речами, аби цей звичний виріб виглядав оригінально. Хороша новина у тому, що багато цьогорічних трендів чудово поєднуються з моделями джинсів, які у своєму гардеробі може знайти майже кожен.
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Нехай ця добірка образів допоможе вам по-новому поглянути на улюблені штани, з якими ви уже збиралися прощатися.
Взуття на середніх підборах
Одними із трендів 2024 року будуть підбори середньої висоти. Незалежно від того, черевики це чи туфлі-човники, такий каблук буде ідеальним. Можете вважати це вишуканою альтернативою вашим улюбленим кросівкам.
Пальто до підлоги
Для пальт 2024 року діє правило: чим довше, тим краще. Така довжина додає драматичності навіть у найскромніший одяг. Краще вкладіть гроші у виріб класичного кольору, адже сам по собі це силует, який ніколи не вийде з моди.
Актуальні вироби з трикотажу
Трикотаж і джинси – це поєднання мрії. Але у цьому сезоні для верху обирайте скромну вʼязку або бретонську смужку.
Велика сумка
Забудьте про мікросумку. У 2024 році практичність нарешті виходить на перший план. І сумка-тоут стане новим обов’язковим аксесуаром.
Кардигани
Усе більше модниць повністю застібають свої кардигани і носять їх як основний верх до джинсів. Це легкий, але витончений образ.
Можете також спробувати підібрати кардиган до білих джинсів. Довгі кардигани можете поєднати з прямими або широкими штанинами.