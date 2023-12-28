Чоловіки люблять віддавати перевагу теплу та комфорту, тому треба добре подумати над тим, що саме їм одягнути взимку. Втім, якщо у гардеробі є певні базові речі, тоді сформувати модний образ буде набагато легше.
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У представленій нижче добірці можна підібрати комплекти як на прохолодні, так і на теплі дні, з кежуальною чи офіційною ноткою. Різноманітні образи дозволять створити аутфіт для різних подій – походу в офіс, побачення, зустрічі з друзями чи просто прогулянки.
Важливо, щоб у чоловічому гардеробі був джемпер нейтрального кольору, штани, светр, водолазка, джинси, вельветовий светр, пальто, куртка та лофери, чоботи чи кросівки.
Ці образи дещо вишукані, тож не всім підійдуть, однак верхній одяг чи взуття ви можете завжди замінити на те, в чому чоловік почуває себе комфортно.
Образи на зиму для чоловіків
- ️пальто + футболка + джемпер + штани + лофери
- пальто + светр + штани + кросівки
- куртка + сорочка + светр + штани + чоботи
- пальто + джемпер + светр на плечі + джинси + лофери
- куртка + джемпер + вельветові штани + лофери
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style
Цікаві образи на зиму для чоловіків / Фото з інстаграму Pump Your Style