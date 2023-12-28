Мужчины любят отдавать предпочтение теплу и комфорту, поэтому нужно хорошо подумать над тем, что именно им надеть зимой. Впрочем, если в гардеробе есть некоторые базовые вещи, тогда сформировать модный образ будет гораздо легче.

Читайте также Кислотные цвета удешевляют: 5 правил, как выглядеть дорого

В представленной ниже подборке можно подобрать комплекты как на прохладные, так и на теплые дни с кэжуальной или официальной ноткой. Разнообразные образы позволят создать аутфит для разных событий – похода в офис, свидания, встречи с друзьями или просто прогулки.

Важно, чтобы в мужском гардеробе был джемпер нейтрального цвета, брюки, свитер, водолазка, джинсы, вельветовый свитер, пальто, куртка и лоферы, сапоги или кроссовки.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Эти образы несколько изысканны, так что не всем подойдут, однако верхнюю одежду или обувь вы можете всегда заменить на то, в чем мужчина чувствует себя комфортно.

Обиды на зиму для мужчин

️пальто + футболка + джемпер + штаны + лоферы

пальто + свитер + брюки + кроссовки

куртка + рубашка + свитер + брюки + сапоги

пальто + джемпер + свитер на плече + джинсы + лоферы

куртка + джемпер + вельветовые штаны + лоферы



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style



Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style