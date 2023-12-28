Мужчины любят отдавать предпочтение теплу и комфорту, поэтому нужно хорошо подумать над тем, что именно им надеть зимой. Впрочем, если в гардеробе есть некоторые базовые вещи, тогда сформировать модный образ будет гораздо легче.
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В представленной ниже подборке можно подобрать комплекты как на прохладные, так и на теплые дни с кэжуальной или официальной ноткой. Разнообразные образы позволят создать аутфит для разных событий – похода в офис, свидания, встречи с друзьями или просто прогулки.
Важно, чтобы в мужском гардеробе был джемпер нейтрального цвета, брюки, свитер, водолазка, джинсы, вельветовый свитер, пальто, куртка и лоферы, сапоги или кроссовки.
Эти образы несколько изысканны, так что не всем подойдут, однако верхнюю одежду или обувь вы можете всегда заменить на то, в чем мужчина чувствует себя комфортно.
Обиды на зиму для мужчин
- ️пальто + футболка + джемпер + штаны + лоферы
- пальто + свитер + брюки + кроссовки
- куртка + рубашка + свитер + брюки + сапоги
- пальто + джемпер + свитер на плече + джинсы + лоферы
- куртка + джемпер + вельветовые штаны + лоферы
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style
Интересные образы на зиму для мужчин / Фото из инстаграмма Pump Your Style