О них рассказала стилистка, которая ведет свой блог в инстаграмме и учит девушек модно и стильно одеваться. Она определила главные преимущества наряда, дорого выглядящего и вместе с тем сосредоточила внимание на нарядах, способных удешевить образ.

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Для того чтобы дорого выглядеть не стоит тратить большие суммы и покупать брендовый наряд. Важно лишь знать несколько секретов, которые не позволят вам допустить модные факапы.

Отдавайте предпочтение минимализму, выбирайте простые и понятные формы

Базовая одежда всегда была в моде. Она уместно для любого сезона, ведь простые и понятные формы являются классикой, не имеющей временных рамок. Итак, если ваш образ состоит из блейзера, брюк и кашемирового пальто, вы можете быть уверены в том, что выглядите роскошно.

Выбирайте структурированные и собранные образы, говорящие о статусе

А вот элегантные штанные костюмы с жакетом и брюками палаццо уже немного больше скажут о вашем статусе. Черпать вдохновение таких образов можно любым выходом первой леди Украины Елены Зеленской.

Пополняйте гардеробы нейтральными оттенками, они всегда смотрятся дорого.

Яркие цвета – это трендово и красиво, но не забывайте о базовой гамме, которая формирует кистяк нашего гардероба. Пусть основная одежда у вас всегда будет в белом, молочном, сером, черном и коричневом цвете.

Избегайте крикливых уличных трендов и логомании

Часто звезды стритстайла используют для привлечения внимания эффектные пушистые шубы кричащего зеленого оттенка или оранжевые жилетки. Такая стилизация работает на улицах модных столиц. В реальной жизни такие сочетания будут выглядеть несколько странно.

Кислотные цвета удешевят даже самые дорогие образы

Стилистка не советует дополнять свои образы кислотными жакетами, брюками, сумками или обувью. Эти салатовые, оранжевые и желтые оттенки только удешевляют образ.