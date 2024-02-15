Стилістка виокремила головні ключові тренди, втім обійтися кількома речима не вийшло. Модні орієнтири постійно розширюються, тож у тренді тепер не лише одяг, але й певні стильові напрямки.

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Бренди ще восени представили колекції для весняно-літнього сезону. Fashion­-експерти та стилісти розбирали вбрання з подіумів та вже зуміли визначити, що ж саме переважатиме в майбутньому сезоні.

Яна Платонова розповіла у своїх інстаграм-постах про трендові гардеробні рішення, на які варто звернути увагу. Стилістка зазначає, що актуальними в новому сезоні будуть прозорі спідниці, ультракороткі шорти, сукні в стилі Babydoll, драпірування та нашарування на тканинах, накладні кишені в стилі мілітарі.

Тренди весна-літо 2024 – частина перша

Щодо довершених образів, то в моду повертається відомий силует від Dior, що складається з жакета та довгої спідниці. Популярними залишаються жіночні сукні та костюми, мережево, банти та квітковий принт, бахрома.

Попри шалену популярність до червоного кольору, зверніть увагу в новому сезоні на відтінок вершкового масла. Дизайнери представили велику кількість вбрання в цьому кольорі.

Також в моду увійде насичено-синій колір. Можете обирати для себе костюми чи сукні. Актуальною також буде пастельна палітра кольорів, колір бордо та білосніжний колір, який надзвичайно красиво виглядає на сукнях.

Тренди весна-літо 2024 – частина друга