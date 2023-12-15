В этом году дизайнеры переосмысливали классические модели – добавляли детали, экспериментировали с формами и искали акцентные элементы. К примеру, уже знакомые всем ботильоны с квадратным носом имеют теперь подчеркнуто острые углы.

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Популярными остаются как высокие каблуки, так и комфортный низкий ход. А чтобы разобраться в деталях, актуальных именно в этом сезоне, стилистка Клавдия Секельгиди поделилась подборкой самой трендовой обуви.

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Обувь с квадратным носком

Этот тренд держится уже несколько лет, но в этом сезоне особенно модны очень острые и слишком увеличенные углы. Металлические украшения также актуальны. Хороший пример – ботильоны Balenciaga, украшенные металлическим логотипом бренда.



Трендовая обувь с квадратным носком / Фото инстаграмм id_13_stylist



Трендовая обувь с квадратным носком / Фото инстаграмм id_13_stylist

Байкерские сапоги

Некоторые модницы носят эту бунтарскую обувь с леггинсами, некоторые – с мини-юбками, а особые ценители интересных сочетаний – с легкими романтическими платьями. В этой модели не стоит бояться молний и пряжек. Пусть вас тоже не беспокоит то, что такие сапоги будут сидеть широко на голени. Они имеют прочную подошву, поэтому будут комфортными зимой и весной.



Байкерские сапоги / Фото инстаграмм id_13_stylist



Байкерские сапоги / Фото инстаграмм id_13_stylist

Узкий носок и цветочные аппликации

Туфли с острым носком – это совершенно вневременная вещь. Кажется, они были и будут всегда. Поэтому классические варианты такой обуви – одно из лучших вложений в ваш гардероб.

О принадлежности к конкретному сезону в данной модели могут сказать только детали. В этом году смело выбирайте акцентные застежки, интересные аппликации и скошенные каблуки.



Обувь с цветочными аппликациями / Фото инстаграмм id_13_stylist



Обувь с цветочными аппликациями / Фото инстаграмм id_13_stylist

Широкая голень



Обувь с широкой голенью / Фото инстаграмм id_13_stylist



Обувь с широкой голенью / Фото инстаграмм id_13_stylist

Сапоги с характером и выраженным чувством стиля. Носите их под мини-юбку, леггинсы или узкие джинсы.