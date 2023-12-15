Цього року дизайнери багато переосмислювали класичні моделі – додавали деталі, експерементували з формами і шукали акцентні елементи. Наприклад, уже знайомі усім ботильйони з квадратним носом мають тепер підкреслено гострі кути.

Дивіться також Неочікуване повернення: від якого тренду шаленітиме світ у 2024 році

Популярними залишаються як високі підбори, так і комфортний низький хід. А щоб розібратися в деталях, актуальних саме цього сезону, стилістка Клавдія Секельгіді поділилася добіркою найбільш трендового взуття.

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

Взуття з квадратним носком

Цей тренд тримається уже кілька років, але в цьому сезоні особливо модними є дуже гострі і занадто збільшені кути. Металеві прикраси також досі актуальні. Гарний приклад – ботильйони Balenciaga, прикрашені металевим логотипом бренду.



Трендове взуття з квадратним носком / Фото інстаграм id_13_stylist



Трендове взуття з квадратним носком / Фото інстаграм id_13_stylist

Байкерські чоботи

Деякі модниці носять це бунтарське взуття з легінсами, дехто – з мініспідницями, а особливі поціновувачки цікавих поєднань – з легкими романтичними сукнями. У цій моделі не варто боятися блискавок та пряжок. Нехай вас також не турбує те, що такі чоботи сидітимуть широко на гомілці. Вони мають міцну підошву, а тому будуть комфортними взимку та навесні.



Байкерські чоботи / Фото інстаграм id_13_stylist



Байкерські чоботи / Фото інстаграм id_13_stylist

Вузький носок і квіткові аплікації

Туфлі з гострим носком – це абсолютно позачасова річ. Здається, що вони були і будуть завжди. Тому класичні варіанти такого взуття – одне з найкращих вкладень у ваш гардероб.

Про приналежність до конкретного сезону у цій моделі можуть сказати лише деталі. Цього року сміливо обирайте акцентні застібки, цікаві аплікації і скошені підбори.



Взуття з квітковими аплікаціями / Фото інстаграм id_13_stylist



Взуття з квітковими аплікаціями / Фото інстаграм id_13_stylist

Широка гомілка



Взуття з широкою гомілкою / Фото інстаграм id_13_stylist



Взуття з широкою гомілкою / Фото інстаграм id_13_stylist

Чоботи з характером та вираженим відчуттям стилю. Носіть їх під мініспідницю, легінси або вузькі джинси.