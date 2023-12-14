Тож можете уже придивлятися до цього вбрання в магазинах та складати луки на зиму і весну.

Як змінювалися тенденції

Усі памʼятають розквіт популярності мініспідниць – з 2000 по 2003 роки такі ікони попкультури як Крістіна Агілера, Холлі Беррі та Сінді Кроуфорд красувалися на плакатах у вузеньких смужках на стегнах. Ця епоха асоціюється з розширення прав і можливостей жінок, тож і мода, звичайно виражала суспільні настрої відкритим епатажним одягом.

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Але тренди циклічні, і стилісти припускають, що вже наступного року ми знову повернемося до коротких речей, та уже в новій, більш збалансованій інтерпретації. Наприклад, відійдемо від образу Брітні Спірс у кліпі "Baby One More Time", а вводитимемо цей яскравий елемент у спокійні образи. Можливі варіанти стилізації мініспідниць показуємо далі.

З чим поєднувати мініспідниці, щоб бути у тренді



Мініспідниці – ідеальне вбрання для образу з чоботами. Ковбойки, ботфорти, широка халява чи жокейські: усі вони виглядатимуть виграшно з коротким верхом.



Поєднання з лаконічними однотонними футболками теж вітається. Це забере зайву увагу від "екстремальної" довжини.

Комбінація з довгими тренчами і пальтами – це просто краса.

Поєднуйте мініспідниці з такими самими жакетами для класичного паризького ансамблю. Носіть їх з чим завгодно: від лоферів до кросівок.

Також чудовий вибір – бомбери, светри та світшоти.



