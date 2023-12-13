Колір є провісником нових тенденцій. Завдяки актуальному взуттю ви зможете підібрати для себе вбрання перед новим сезоном.

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Британські fashion-експерти визначили 7 головних кольорів серед взуття, які будуть актуальними впродовж всього 2024 року.

Червоний

Цього року червоний став справжнім хітом осінньо-зимового сезону, тож впевнено перейде у 2024 рік. Можете поєднувати червоне вбрання з іншими червоними елементами гардероба, або ж носити з базовим чорним, білим чи молочним вбранням.

Коричневий

Коричневий колір став верхом шику. Він належить до естетики тихої розкоші досягла свого піку в літні місяці, тож бренди представили у вересні коричневе взуття для колекції весна-літо 2024 року.

Сріблястий

Металік чи срібло зараз особливо в центрі уваги, тож мода на цей відтінок залишається не лише на вбранні, але й на взуті. Обирайте на весну для себе туфлі-човники чи босоніжки у сріблястому відтінку.

Білий

Раніше білі туфлі не часто використовували в образах, адже вони непрактичні та потребують до себе багато уваги. Втім дизайнери представили взуття з цікавими деталями та в оригінальних моделях, тож обійти їх увагою неможливо.

Зелений

Окрім червоного, на подіумах також активно переважав зелений колір взуття. Ефектні босоніжки чи туфлі точно додадуть цікавої родзинки вашому образу.

Золотистий

Якщо у моді сріблястий відтінок, то золото в такому випадку не може відставати. І хоча у 2024 році увага приділятиметься металевим відтінкам, золоті тони також будуть неабияк важливими.

Блакитний

Доволі ніжний колір на взутті стане красивим доповненням до офісних строгих образів чи розслаблених романтичних аутфітів. Обирайте в цьому кольорі туфлі, балетки чи навіть кросівки.