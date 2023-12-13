Цвет является предвестником новых тенденций. Благодаря актуальной обуви вы сможете подобрать для себя наряды перед новым сезоном.

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Британские fashion-эксперты определили 7 главных цветов среди обуви, которые будут актуальны на протяжении всего 2024 года.

Красный

В этом году красный стал настоящим хитом осенне-зимнего сезона, так что уверенно перейдет в 2024 год. Можете сочетать красный наряд с другими красными элементами гардероба, или же носить с базовым черным, белым или молочным нарядом.

Коричневый

Коричневый цвет стал верхом шика. Он принадлежит к эстетике тихой роскоши и достиг своего пика в летние месяцы, поэтому бренды представили в сентябре коричневую обувь для коллекции весна-лето 2024 года.

Серебристый

Металлик или серебро сейчас особенно в центре внимания, поэтому мода на этот оттенок остается не только на наряде, но и на обуви. Выбирайте на весну для себя туфли-лодочки или босоножки в серебристом оттенке.

Белый

Раньше белые туфли не часто использовали в образах, ведь они непрактичны и требуют много внимания. Впрочем, дизайнеры представили обувь с интересными деталями и в оригинальных моделях, поэтому обойти их вниманием невозможно.

Зеленый

Кроме красного, на подиумах также активно преобладал зеленый цвет обуви. Эффектные босоножки или туфли точно добавят интересную изюминку вашему образу.

Золотистый

Если в моде серебристый оттенок, то золото в таком случае не может отставать. И хотя в 2024 году внимание будет уделяться металлическим оттенкам, золотые тона также будут очень важны.

Голубой

Нежный цвет на обуви станет красивым дополнением к офисным строгим образам или расслабленным романтичным аутфитам. Выбирайте в этом цвете туфли, балетки или даже кроссовки.