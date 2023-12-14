Так что можете уже присматриваться к этому наряду в магазинах и складывать луки на зиму и весну.

Как изменялись тенденции

Все помнят расцвет популярности мини-юбок – с 2000 по 2003 годы такие иконы попкультуры как Кристина Агилера, Холли Берри и Синди Кроуфорд красовались на плакатах в узких полосках на бедрах. Эта эпоха ассоциируется с расширением прав и возможностей женщин, поэтому и мода выражала общественные настроения открытой эпатажной одеждой.

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Но тренды цикличны, и стилисты предполагают, что уже в следующем году мы снова вернемся к коротким вещам, но уже в новой, более сбалансированной интерпретации. Например, отойдем от образа Бритни Спирс в клипе "Baby One More Time", а будем вводить этот яркий элемент в спокойные образы. Возможные варианты стилизации мини-юбок показываем дальше.

С чем совмещать мини-юбки, чтобы быть в тренде



Мини-юбки – идеальный наряд для образа с сапогами. Ковбойки, ботфорты, широкая голенища или жокейские: все они будут выглядеть выигрышно с коротким верхом.



Сочетание с лаконичными однотонными футболками тоже приветствуется. Это уберет излишнее внимание от "экстремальной" длины.

Комбинация с длинными тренчами и пальто – это просто красота.

Сочетайте мини-юбки с такими же жакетами для классического парижского ансамбля. Носите их с чем угодно: от лоферов до кроссовок.

Также отличный выбор – бомберы, свитера и свитшоты.



