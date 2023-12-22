Трудно избежать неудач в выборе одежды, и история со свитерами – не исключение. Независимо от того, покупаем ли мы их для работы, или для встреч с друзьями, ошибки в подборе могут быть досадно заметными.

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Украинская стилистка Оксана Мацькив рассказала о самых распространенных минусах теплых вещей. Оказывается, обращать внимание следует не только на актуальность.

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Состав

Избегайте коттона в составе кардиганов или свитеров. Это слишком тяжелая ткань для изделия. Она не передает характер этих вещей и удешевляет их. Это также не та ткань, которая согреет вас в холод.

Фактура и характер вязки

Слишком тонкие свитере и кардиганы – оже плохой вариант. А также изделя, обладающие объемной вязкой. К примеру, большие косы.



Свитер слишком крупной фактуры / Фото из пинтереста Ravelry

Длина

Не берите короткие свитера. Они не отвечают плащевым изделиям второго слоя.



Слишком короткий свитер / Фото из пинтереста LoveCrafts

Горловина

Если вы нашли вещи с горловиной в форме хомута, проходите мимо них. Широкое горло было актуально несколько лет назад. Сейчас подобные изделия уже не в моде. Также они придают портретной зоне полноты и визуально устаревают ее.



Свитер со слишком широким горлом / Фото из пинтереста Le Tribunal Du Net

Стягивающий низ

Резинка, затягивающая на поясе свитера, создает эффект шарика. Она также добавляет лишние килограммы, а это совсем лишнее для любого.



