Трудно избежать неудач в выборе одежды, и история со свитерами – не исключение. Независимо от того, покупаем ли мы их для работы, или для встреч с друзьями, ошибки в подборе могут быть досадно заметными.
Читайте также Гороховый принт – тренд весны 2024: обратите внимание на эту одежду.
Украинская стилистка Оксана Мацькив рассказала о самых распространенных минусах теплых вещей. Оказывается, обращать внимание следует не только на актуальность.
Состав
Избегайте коттона в составе кардиганов или свитеров. Это слишком тяжелая ткань для изделия. Она не передает характер этих вещей и удешевляет их. Это также не та ткань, которая согреет вас в холод.
Фактура и характер вязки
Слишком тонкие свитере и кардиганы – оже плохой вариант. А также изделя, обладающие объемной вязкой. К примеру, большие косы.
Свитер слишком крупной фактуры / Фото из пинтереста Ravelry
Длина
Не берите короткие свитера. Они не отвечают плащевым изделиям второго слоя.
Слишком короткий свитер / Фото из пинтереста LoveCrafts
Горловина
Если вы нашли вещи с горловиной в форме хомута, проходите мимо них. Широкое горло было актуально несколько лет назад. Сейчас подобные изделия уже не в моде. Также они придают портретной зоне полноты и визуально устаревают ее.
Свитер со слишком широким горлом / Фото из пинтереста Le Tribunal Du Net
Стягивающий низ
Резинка, затягивающая на поясе свитера, создает эффект шарика. Она также добавляет лишние килограммы, а это совсем лишнее для любого.