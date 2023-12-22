Важко уникнути невдач у виборі одягу, і історія зі светрами – не виняток. Незалежно від того, купуємо ми їх для роботи, чи для зустрічей з друзями, помилки в підборі можуть бути прикро помітними.
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Українська стилістка Оксана Мацьків розповіла про найпоширеніші мінуси теплих речей. Виявляється, звертати увагу треба не лише на актуальність.
Склад
Уникайте котону в складі кардиганів або светрів. Це занадто важка тканина для виробу. Воне не передає характеру цих речей і здешевлює їх. Це також не та тканина, яка зігріє вас у холод.
Фактура та характер вʼязки
Занадто тонкі светри та кардигани – теж поганий варіант. А ще вироби, які мають обʼємну вʼязку. Наприклад, великі коси.
Светр занадто крупної фактури / Фото з пінтересту Ravelry
Довжина
Не беріть закоротких светрів. Вони не відповідають плащовим виробам другого шару.
Занадто короткий светр / Фото з пінтересту LoveCrafts
Горловина
Якщо ви знайшли речі з горловиною у формі хомута, проходьте повз них. Широке горло було актуальним кілька років тому. Зараз такі вироби уже не в моді. Також вони додають портретній зоні повноти і візуально зістарюють її.
Светр з занадто широким горлом / Фото з пінтересту Le Tribunal Du Net
Низ, що стягує
Резинка, яка затягує на поясі светри, створює ефект кульки. Вона також додає зайві кілограми, а це зовсім непотрібно нікому.