Важко уникнути невдач у виборі одягу, і історія зі светрами – не виняток. Незалежно від того, купуємо ми їх для роботи, чи для зустрічей з друзями, помилки в підборі можуть бути прикро помітними.

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Українська стилістка Оксана Мацьків розповіла про найпоширеніші мінуси теплих речей. Виявляється, звертати увагу треба не лише на актуальність.

Склад

Уникайте котону в складі кардиганів або светрів. Це занадто важка тканина для виробу. Воне не передає характеру цих речей і здешевлює їх. Це також не та тканина, яка зігріє вас у холод.

Фактура та характер вʼязки

Занадто тонкі светри та кардигани – теж поганий варіант. А ще вироби, які мають обʼємну вʼязку. Наприклад, великі коси.

Светр занадто крупної фактури / Фото з пінтересту Ravelry
Светр занадто крупної фактури / Фото з пінтересту Ravelry

Довжина

Не беріть закоротких светрів. Вони не відповідають плащовим виробам другого шару.

Занадто короткий светр / Фото з пінтересту LoveCrafts
Занадто короткий светр / Фото з пінтересту LoveCrafts

Горловина

Якщо ви знайшли речі з горловиною у формі хомута, проходьте повз них. Широке горло було актуальним кілька років тому. Зараз такі вироби уже не в моді. Також вони додають портретній зоні повноти і візуально зістарюють її.

Светр з занадто широким горлом / Фото з пінтересту Le Tribunal Du Net
Светр з занадто широким горлом / Фото з пінтересту Le Tribunal Du Net

Низ, що стягує

Резинка, яка затягує на поясі светри, створює ефект кульки. Вона також додає зайві кілограми, а це зовсім непотрібно нікому.