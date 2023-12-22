Впервые принт polka dot появился в 1926 году на купальнике. Назвали "гороховый" принт polka dot в честь танца, который был особенно популярен в США в конце XIX века. Уже через 2 года культовое платье в горошек появилось на Минни Маусе, а в 1930-х годах стало частью повседневного гардероба.
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В 1950-х годах принт polka dot украсил наряды поклонников пин-апа и рок-н-ролла. В 2024 году гороховый принт приобретает кутюрные акценты в нашем гардеробе.
Этот принт довольно часто примеряют на себе знаменитости. Недавно платье в горошек надели на светские мероприятия Джессика Честейн и Кайя Гербер. Выбирайте себе платье белого или черного цвета в горошек, юбку в принт polka dot или костюм. Особенно в горошек красиво смотрятся бархатные костюмы и блузки.
Гороховый принт достаточно самостоятельный, поэтому не стоит разбавлять его другими принтами или ярким нарядом. Лучше всего будет, если вы дополните вещи черными или белыми цветами.
А еще узор в мелкую точку хорошо смотрится на любой фигуре, а классическое сочетание оттенков (особенно белые точки на черном фоне) делают фигуру более визуально стройной.
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest
Гороховый принт – тренд весны 2024 / Фото Pinterest