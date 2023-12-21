Эту вещь вы не будете одевать часто, но комбинезон спасет вас в любой ситуации, когда вам придется думать над образом для дня рождения или какой-нибудь вечеринки.

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Нынешние версии комбинезонов стали проще в ношении. Их главное преимущество состоит в том, что благодаря своему крою и цвету они подходят любому типу фигуры, поскольку удачно извлекают и корректируют силуэт.

Комбизоны в своих коллекциях представили многие бренды для сезона осень-зима 2023/2024. Модели выходили на подиум в сдержанных вариантах в стиле "тихая роскошь" и в праздничных версиях с блестками.

Черный комбинезон не раз попадал в центр внимания. Супермодель Наоми Кэмпбелл открывала показ Alexander McQueen в версии без бретелек с интересным вырезом, а у Schiaparelli модель продемонстрировала лаконичную версию с длинными рукавами.

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Комбинезоны всегда могут дополнить эффектные аксессуары – моносерьга, шляпа, интересная сумка или массивные кольца.

Выбирайте черный комбинезон для Нового года. Мы уверены, что вы точно составите интересный аутфит, который завершите роскошной прической. Комбинезон – это удачная альтернатива платью. Кроме черного можете делать ставку и на другие цвета.



Стильные комбинезоны в коллекции осень-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильные комбинезоны в коллекции осень-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильные комбинезоны в коллекции осень-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильные комбинезоны в коллекции осень-зима 2023/24 / Фото Vogue