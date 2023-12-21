Цю річ ви не будете одягати часто, але комбінезон врятує вас у будь-якій ситуації, коли вам доведеться думати над образом для дня народження чи якоїсь вечірки.

Цікаво Шкіряна сукня – тренд 2024 року: добірка найстильніших варіантів

Теперішні версії комбінезонів стали простішими у носінні. Їхня головна перевага полягає в тому, що завдяки своєму крою і кольору, вони підходять будь-якому типу фігури, оскільки вдало витягують і коригують силует.

Комбізони у своїх колекціях представили багато брендів для сезону осінь-зима 2023/2024. Моделі виходили на подіум у стриманих варіантах в стилі "тиха розкіш" та в святкових версіях з лелітками.

Чорний комбінезон неодноразово потрапляв у центр уваги. Супермодель ​​Наомі Кемпбелл відкривала показ Alexander McQueen у версії без бретельок із цікавим вирізом, а у Schiaparelli модель продемонструвала лаконічну версію з довгими рукавами.

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Комбінезони завжди можуть доповнити ефектні аксесуари – моносережка, капелюх, цікава сумка чи масивні перстні.

Обирайте чорний комбінезон для святкування Нового року. Ми впевнені, що ви точно складете цікавий аутфіт, який довершите розкішною зачіскою. Комбінезон – це вдала альтернатива сукні. Окрім чорного можете робити ставку й на інші кольори.



Стильні комбінезони у колекції осінь-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильні комбінезони у колекції осінь-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильні комбінезони у колекції осінь-зима 2023/24 / Фото Vogue



Стильні комбінезони у колекції осінь-зима 2023/24 / Фото Vogue