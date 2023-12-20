Знаменита білявка одягнула шкіряну сукню на день народження своєї подруги Тейлор Свіфт, яка стала "Людиною року" за версією журналу TIME.

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Для свята Блейк Лайвлі обрала чорну обтислу шкіряну сукню на бретельках з розрізом на нозі.

Fashion-експерти вже зазначають, що таке шкіряне плаття увірветься в наші тренди вже з нового сезону. В моді будуть різноманітні фасони, головне, щоб плаття було шкіряним та бажано чорним, тоді wow-ефект в ньому буде гарантований.

Сукні зі шкіри представили на подіумах знамениті бренди Coperni, Roberto Torretta та Fendi, а сукні довжини максі з вирізами з’явилися у Givenchy, Alexander McQueen та Ann Demeulemeester. Дизайнери підперезали їх поясами, доповнили червоними колготками та прикрасили комірцями.

До речі, червоно-чорні акценти ідеально виглядатимуть, оскільки актуальний червоний не втратить своєї популярності, а чорний – це база, тож червоні колготки, червона сумка, взуття чи верхній одяг стануть гарним та ефектним доповненням до вашого образу.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Обирайте для себе в новому сезоні сексуальні мінісукні та ефектні плаття довжини максі. Обидва варіанти виглядатимуть стильно. Тим паче, що сукні зі шкіри вже давно перестали бути варіантом для вечірок. Тепер у такі сукні можна піти на ділову зустріч, романтичне побачення чи обід з подругою.

Сукні зі шкіри вже багато сезонів посідають центральне місце на подіумах та є візитною карткою багатьох брендів. Чорна сукня зі шкіри стане вигідною інвестицією у ваш гардероб, тому радимо придивитися до цікавих варіантів, які представили дизайнери на подіумах.



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle



Актуальні сукні зі шкіри на 2024 рік / Фото Elle