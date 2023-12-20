Знаменитая блондинка надела кожаное платье на день рождения своей подруги Тейлор Свифт, ставшей "Человеком года" по версии журнала TIME.

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Для праздника Блейк Лайвли выбрала черное обжатое кожаное платье на бретельках с разрезом на ноге.

Fashion-эксперты уже отмечают, что такое кожаное платье ворвется в наши тренды уже с нового сезона. В моде будут разнообразные фасоны, главное чтобы платье было кожаным и желательно черным, тогда wow-эффект в нем будет гарантирован.

Платья из кожи представили на подиумах знаменитые бренды Coperni, Roberto Torretta и Fendi, а платья длины макси с вырезами появились у Givenchy, Alexander McQueen и Ann Demeulemeester. Дизайнеры подпоясали их поясами, дополнили красными колготками и украсили воротничками.

Кстати, красно-черные акценты будут идеально выглядеть, поскольку актуальный красный не потеряет своей популярности, а черный – это база, поэтому красные колготки, красная сумка, обувь или верхняя одежда станут красивым и эффектным дополнением к вашему образу.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Выбирайте для себя в новом сезоне сексуальные мини-платья и эффектные платья длины макси. Оба варианта будут смотреться стильно. Тем более что платья из кожи уже давно перестали быть вариантом для вечеринок. Теперь в таких платьях можно пойти на деловую встречу, романтическое свидание или обед с подругой.

Платья из кожи уже много сезонов занимают центральное место на подиумах и являются визитной карточкой многих брендов. Черное платье из кожи станет выгодной инвестицией в ваш гардероб, поэтому рекомендуем присмотреться к интересным вариантам, которые представили дизайнеры на подиумах.



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle



Актуальные платья из кожи на 2024 год / Фото Elle