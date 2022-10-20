Еще в 1920-х годах Коко Шанель придумала твидовый жакет. Сначала он был приталенного кроя, но в 1950-х годах приобрел прямой силуэт. В таком виде он закрепился в наших гардеробах и поныне.

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Carolina Herrera представили твидовый костюм, состоящий из приталенного жакета с бантиками и шортами. Образ довершали кожаные ботфорты на каблуке. Клетчатый принт в черно-белом цвете станет выгодной покупкой на несколько лет.



Трендовые костюмы на осень 2022 / Фото с Vogue

Безусловно, бренд Chanel также представил в своей коллекции твидовые костюмы. Креативная директор Виржини Виар создала жакет-куртку и добавила юбку на высокой посадке. Образ завершили модные резиновые сапоги бежевого цвета.



Трендовые костюмы на осень 2022 / Фото с Vogue

Бренд Versace сделал ставку на красно-черный клетчатый костюм, состоящий из жакета и мини-юбки.



Трендовые костюмы на осень 2022 / Фото с Vogue

Твидовый жакет в сочетании с брюками появился в коллекции Genny. Брюки дополняют боковые разрезы, а самую ткань – едва заметный сияющий люрекс.



Трендовые твидовые костюмы на осень 2022 / Фото с Vogue

Paul & Joe создали костюм в стиле преппи, дополнив жакет кружевным воротником и обувью на массивной платформе.



Трендовые твидовые костюмы на осень 2022 / Фото с Vogue