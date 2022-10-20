Ще у 1920-х роках Коко Шанель придумала твідовий жакет. Спочатку він був приталеного крою, але в 1950-х роках набув прямого силуету. В такому вигляді він закріпився в наших гардеробах і дотепер.

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Carolina Herrera представили твідовий костюм, що складається з приталеного жакета з бантиками та шортів. Образ довершували шкіряні ботфорти на підборах. Картатий принт в чорно-білому кольорі стане вигідною покупкою на кілька років.



Трендові костюми на осінь 2022 / Фото з Vogue

Беззаперечно бренд Chanel також представив у своїй колекції твідові костюми. Креативна директорка Віржіні Віар створила жакет-куртку та додала спідницю на високій посадці. Образ довершили модні гумові чоботи бежевого кольору.



Трендові костюми на осінь 2022 / Фото з Vogue

Бренд Versace зробив ставку на червоно-чорний картатий костюм, що складається з жакета та мініспідниці.



Трендові костюми на осінь 2022 / Фото з Vogue

Твідовий жакет в поєднанні зі штанами з’явився у колекції Genny. Штани доповнюють бічні розрізи, а саму тканину – ледь помітний сяючий люрекс.



Трендові твідові костюми на осінь 2022 / Фото з Vogue

Paul & Joe створили костюм у стилі преппі, доповнивши жакет мереживним коміром та взуттям на масивній платформі.



Трендові твідові костюми на осінь 2022 / Фото з Vogue