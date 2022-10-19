Джинсові спідниці максі вже набрали популярності в мережі, пише 24 канал. Інфлюенсери носять денімові вироби в молочному, білому, чорному та класичному синьому кольорі.

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Ельза Госк створювала образ зі спідниці та футболки, довершуючи білими туфлями на підборах та чорною бейсболкою з сумкою. До речі, доповнювати взуття на підборах кепкою має всі шанси стати модною стилізацією у новому сезоні, оскільки нещодавно it-girl Кендалл Дженнер довершила бейсболкою сукню та босоніжки.

Інфлюенсери носять джинсові спідниці з бомберами, худі та жакетами, а щоб створити романтичний look довершують корсетами і топами. Джіджі Хадід одягнула довгу спідницю з деніму на церемонію Fashion Media Awards.



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram

Модниця Каро Дуар обрала червону спідницю, поєднавши її з кроп-топом та рукавицями, Емілі Сіндлев доповнила синю спідницю джинсовою жилеткою. Також вона носить виріб зі шкіряним бомбером.



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram



Модні спідниці максі з деніму / Фото з Instagram

Окрім джинсових спідниць, є всі шанси набути популярності виробам зі шкіри. Емілі Ратажковскі нещодавно з’явилася в об’єктивах папараці у коричневій шкіряній максіспідниці, а модель Гейлі Бібер обрала сірий тканинний костюм, що складався з жакета і довгої спідниці.