Джинсовые юбки макси уже набрали популярности в сети, пишет 24 канал. Инфлюэнсеры носят денимовые изделия в молочном, белом, черном и классическом синем цвете.
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Эльза Госк создавала образ из юбки и футболки, довершая белыми туфлями на каблуке и черной бейсболкой с сумкой. Кстати, дополнять обувь на каблуке кепкой имеет все шансы стать модной стилизацией в новом сезоне, поскольку недавно it-girl Кендалл Дженнер завершила бейсболкой платье и босоножки.
Инфлюэнсеры носят джинсовые юбки с бомберами, худи и жакетами, а чтобы создать романтический look довершают корсетами и топами. Джиджи Хадид надела длинную юбку из денима на церемонию Fashion Media Awards.
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модница Каро Дуар выбрала красную юбку, соединив ее с кроп-топом и варежками, Эмили Синдлев дополнила синюю юбку джинсовой жилеткой. Также она носит изделие с кожаным бомбером.
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram
Кроме джинсовых юбок, есть все шансы обрести популярность изделиям из кожи. Эмили Ратажковски недавно появилась в объективах папарацци в коричневой кожаной максиюбке, а модель Гейли Бибер избрала серый тканевый костюм, состоявший из жакета и длинной юбки.