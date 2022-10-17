В новом сезоне модниц ждет актуальная на сегодняшний день обувь Мэри Джейн, которая только будет приобретать популярность, клоги, необычные каблуки и минималистичная обувь с отсутствием каких-либо декоративных элементов.
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Максимальная платформа
Эпоха массивной обуви не завершается, а только приобретает новые обороты. Обувь на массивной платформе подойдет к бунтарскому образу и сдержанному аутфиту, состоящему из минималистического наряда. Массивная обувь здесь будет играть особую изюминку.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Клоги
Обувь на деревянной подошве с массивным каблуком, закругленным носком и открытой пяткой дизайнеры снова переосмыслили и подняли на пик популярности. Такая обувь может заменить кроссовки или мюли на каждый день.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Мюли в стиле 2000-х годов
Бренд Michael Kors Collection представили kitten heel, небольшие каблуки презентовали на показе Carolina Herrera, а вариант для вечерних прогулок показал бренд Tod's.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Необычные формы
Геометрические формы в обуви нашли свое отражение в каблуке. Деформированная обувь несколько необычна для повседневной носки, однако станут хорошей альтернативой классическим туфлям или босоножкам.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Мэри Джейн
Обувь Мэри Джейн в весенне-летнем сезоне будет новой волной популярности. Благодаря многим дизайнерам, изящные туфли со стойкими каблуками и ремешками у косточек приобрели новое прочтение.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Минимализм
Любительницы минимализма в восторге от обуви, которую представили осенью именитые дизайнеры на подиумах. Выбирайте в новом сезоне элегантные туфли и сандалии с тонкими ремешками и отсутствием каких-либо декоративных элементов.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Рыболовные сандалии
Рыболовные сандалии, обувь на плоском ходу с переплетенными толстыми кожаными ремешками и пряжкой на косточках станут популярными в новом сезоне. Дизайнеры представили закрытые модели, которые подойдут весной.
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue
Трендовая обувь на сезон весна-лето 2023 / Фото с Vogue