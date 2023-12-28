В 2023 году также царили совсем другие цвета вместо того, что определил Pantone. К примеру, везде можно было увидеть много металлизированных тонов на одежде, обуви или аксессуарах.

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Новый год также подарит нам интересное направление, которое будет кардинально отличаться от красного, которое в этом сезоне захватило буквально все – от свитеров до сумок и колготок.

Кобальтово-синий – главный герой нашей одежды в 2024 году. Этот яркий тон часто сравнивают с королевским синим. Кстати, ярким примером является недавний выход Кейт Миддлтон в синем пальто. Именно такой цвет станет популярен в будущем сезоне.

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Бренды представили в синем цвете юбки, свитера, пальто и многие другие элементы гардероба. Стритстайл-звезды уже тоже начали появляться в вещах этого благородного цвета. В новом сезоне обратите внимание на ярко-синие брюки, рубашки и даже обувь.

Сочетайте синий с черным и белым цветом. В таком случае вы никогда не прогадаете. Впрочем, если захочется добавить цвет определенной роскоши – тогда выбирайте монохром, который всегда смотрится дорого. А еще синий хорошо сочетается с красным, коричневым, горчичным и желтым цветом.



Кобальтово-синий – тренд 2024 года / Фото Vogue



Кобальтово-синий – тренд 2024 года / Фото Vogue



Кобальтово-синий – тренд 2024 года / Фото Vogue



Кобальтово-синий – тренд 2024 года / Фото Vogue



Кобальтово-синий – тренд 2024 года / Фото Vogue